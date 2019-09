Bivacchi nei giardini di largo Preneste: multato titolare del minimarket che vende alcolici tutta la notte

Alcol a tutte le ore della notte. A fornirlo alla persone che bivaccano nei giardini di largo Preneste un minimarket. Proprio in tale ambuito, gli agenti della squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, hanno effettuato mirate ispezioni agli esercizi pubblici e locali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande che insistono nell'area del Prenestino e zone limitrofe, dove i residenti lamentano la presenza di molte persone che bivaccano nei giardini li presenti, spesso in stato di alterazione psicofisica dopo aver acquistato bevande alcooliche nei minimarket etnici prospicenti la piazza, aperti fino a tarda notte.

In particolare, durante i controlli, in un minimarket è stata riscontrata la presenza di un lavoratore privo di contratto e numerosa merce in vendita priva di prezzo, al gestore, pertanto, è stata irrogata una sanzione amministrativa.

In un altro minimarket è stato accertato che il gestore, in violazione al regolamento Comunale, ha continuato a vendere birre in vetro dopo le ore 22:00 a diversi acquirenti che sono stati identificati, sanzionati ed ammoniti a non consumare alcool nel parco pubblico. E’ è stata, altresì, riscontrata la presenza di un dipendente, bengalese, privo di contratto lavorativo ed irregolare sul territorio italiano.

Il gestore, bengalese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento alla permanenza in clandestinità del lavoratore cosiddetto "in nero", ed avendo disatteso per la seconda volta il Regolamento di Polizia Urbana per la vendita di alcoolici oltre l'orario, è stata inoltrata la sanzione ai competenti Uffici comunali al fine di sospendere la licenza così come previsto dalla relativa normativa.

Ulteriori irregolarità sono state riscontrate in un bar della zona per l'inosservanza sull'etichettatura dell’indicazione degli allergeni contenuti negli alimenti.

Il totale delle sanzioni amministrative comminate è stato di oltre 10.666 euro.