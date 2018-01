Prenestino, un petardo distrugge due fioriere in piazza: "Da poco ristrutturate"

Pericolosi non solo per le persone fisiche. Sacrificati sull'altare dei botti, esplosi per salutare il nuovo anno, ci sono anche gli arredi urbani. Al Prenestino, in piazza Roberto Malatesta a pochi metri dalla fermata della linea C della metropolitana, due fioriere in mattoni sono andate distrutte a causa di un petardo. E' accaduto la sera del 2 gennaio. E come ci raccontano i residenti, le strutture "erano state ristrutturate da poco".

Stessa fine per l’unico scivolo del parco giochi adiacente il centro culturale Gabriella Ferri in via delle cave di Pietralata. I botti esplosi nella notte tra il 29 e il 30 dicembre hanno disintegrato la parte in plastica dello scivolo, rendendone impossibile l’utilizzo da parte dei bambini.