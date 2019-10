Piazza Malatesta attende il restyling, Boccuzzi: "Inaugureremo entro l'anno prossimo"

“L’anno prossimo, più o meno in questo periodo, inviteremo la sindaca ad inaugurare la nuova piazza Malatesta. O almeno, faremo di tutto perché sia così”. Lo ha spiegato il presidente Giovanni Boccuzzi a Romatoday a margine della presentazione da parte della prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, di 15 bus a metano avvenuta ieri proprio nella piazza quartiere Prenestino. “Entro il 10 novembre dovremmo avere un incontro con due architetti rappresentanti dei comitati e presto, una volta elaborato un progetto, convocheremo una commissione municipale per un ulteriore confronto con i cittadini”.

Le modifiche apportate alla piazza dopo l’arrivo della stazione della metro C non sono mai piaciute ai cittadini che si sono messi al lavoro arrivando a proporre al municipio un piano di modifiche. In particolare i residenti puntano a far tornare la piazza un luogo di incontro e di socialità mentre con l’assetto attuale “è diventata solo un luogo di passaggio”. L’amministrazione del V municipio ha sposato l’idea e gli uffici hanno iniziato a lavorare al progetto.

Il disegno definitivo, però, ancora non c’è. Boccuzzi è fiducioso: “Entro l’anno prossimo questa piazza sarà radicalmente modificata”. Per i lavori verranno utilizzati i 230mila euro recuperati dalla fideiussione bancaria per le opere compensative del piano urbano parcheggi mai realizzate. La somma era finita al centro di un'interrogazione avanzata dalla consigliera del Pd, Maura Lostia, in quanto quei fondi, proprio per mancanza di un progetto, non sono mai stati inseriti in bilancio e sono fermi al dipartimento Mobilità. “Quei soldi sono nostri”, ha ribadito Boccuzzi. “Non li abbiamo mai usati perché mancava il piano ma nel 2020 li utilizzeremo”.

Con il minisindaco anche il presidente della commissione municipale Urbanistica e Ambiente del V municipio, il pentastellato Puliti Cosimo: “Entro la fine dell’anno avremo il progetto e riusciremo a impegnare questi fondi. Costerà circa 200 mila euro. Stiamo pensando a ripristinare un’area verde e una parte verrà ombreggiata con delle apposite strutture”.