Prenestina, al via i lavori per la pista ciclabile: "Sarà lunga 6 chilometri"

Sono iniziati ieri i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la via Prenestina. Il primo tratto di un percorso lungo 6 chilometri per senso di marcia sarà quello compreso fra Largo Preneste e Largo Telese. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini: "Ricordiamo che il programma prevede la realizzazione di un percorso che partirà da Porta Maggiore per giungere a viale Palmiro Togliatti dove si congiungerà con la pista ciclabile già presente", spiega.

A lavorare al progetto, fa sapere l'assessore anche la commissione capitolina Mobilità e il consigliere Enrico Stefàno. Poi promette: "Nelle prossime settimane vi continueremo ad aggiornare sulle varie fasi dei lavori. Proseguiamo nel nostro lavoro per dare infrastrutture sicure a chi sceglie di muoversi in bicicletta e opere di riqualificazione urbana a tutta la cittadinanza".