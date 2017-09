VIDEO | Musulmani in preghiera a largo Preneste: l'Islam festeggia il giorno del sacrificio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo il diniego da parte della Questura ad effettuare la preghiera islamica sotto l'Arco di Costantino, l'associazione Dhuumcatu ha organizzato il raccoglimento a largo Preneste: “Li il messaggio di pace dell'Imam sarebbe stato più forte”.

Oggi, venerdì 1 settembre, la comunità islamica festeggia il Giorno del Sacrificio, una ricorrenza importante per i devoti di Maometto. La preghiera a largo Preneste è stata organizzata dall'associazione Dhuumbatu che, malgrado il diniego da parte della Questura ad effettuarla come di consueto sotto al Colosseo, ha deciso di farla qui “per mostrare anche ai cittadini italiani che si tratta di un messaggio di pace – spiega Bachu, fondatore dell'associazione -. Noi siamo i primi a rinnegare le violenze e i terroristi, come indicato dallo stesso Imam durante la preghiera”.

Mentre molti dei residenti di zona si fermano incuriositi scattando anche qualche foto. “Speriamo che il prossimo hanno ci consentano di tornare al Colosseo – conclude Bachu – li le parole di pace sarebbero state più forti e pronunciate di fronte a molta più gente”.