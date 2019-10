Raggi a piazza Malatesta presenta nuovi bus suscita, ironia dell'opposizione: "Sono sempre gli stessi"

La sindaca Virginia Raggi a piazza Malatesta per la presentazione di nuovi quindici bus a metano non ha mancato di attirare le critiche delle opposizioni. "Si è vista solamente oggi per inaugurare i bus a metano", scrive il Pd del V municipio in una nota. "Peccato che siano gli stessi che girano e inaugurano da giorni. Ma ogni volta li presentano come nuovi", scrivono.

I bus presentati ieri fanno infatti parte della fornitura di 227 nuovi mezzi già nelle disponibilità di Atac, 91 dei quali a metano. La notizia è già stata annunciata dall'amministrazione nei mesi scorsi e la sindaca già da quest'estate ha avviato un tour in molti quartieri di Roma per presentarli. Quindici di questi mezzi sono di servizio al deposito di Tor Sapienza e sono quindi di servizio tra il Pigneto e Tor Pignattara.

"Bisogna dire cha la Raggi ha coraggio. Coraggio e faccia tosta", scrive l'ex presidente dem del municipio Giammarco Palmieri. "Le cose che servono per venire davanti ad una fermata della Metro C nel V Municipio a dirci quanto bene la sua amministrazione sta facendo per la nostra mobilità proprio nel giorno in cui il Comune, nel bando per l'acquisto di nuovi mezzi per le metropolitane, "dimentica" la Metro C".

Attacca anche Forza Italia: "Quello che viene presentato come un valore aggiunto per potenziare la flotta dei bus in realtà è il semplice tentativo di ripristino di ciò che l'amministrazione aveva tolto precedentemente", scrive in una nota Enzo Blasi, coordinatore territoriale del V Municipio di Roma di Forza Italia.

Proprio ieri uno degli applausi scattati tra il pubblico è stato per l'annuncio del ripristino della linea 81, soppressa dalla stessa amministrazione pentastellata quando è entrata in circolazione la metro C. "La Raggi dimentica che la giunta da lei presieduta aveva soppresso la linea 81 senza tenere conto degli enormi disagi causati ai pendolari".

"I Municipi sono al collasso", ha aggiunto il consigliere Davide Bordoni e capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina "e i chilometri persi in corse tra ritardi, guasti e sospensioni non si contano più".