Villa Gordiani, ripristinate le recinzioni dell'area giochi: erano state vandalizzate

Sono state ripristinate le recinzioni dell'area giochi di Villa Gordiani che erano state vandalizzate nei giorni scorsi. L'ingresso, sul lato di via Venezia Giulia, era stato preso a calci e la rete era stata sfondata. Nei giorni scorsi è intervenuta una squadra dell’ufficio Aree Ludiche del dipartimento Tutela Ambientale sostituendo subito i sette pannelli divelti con una recinzione nuova. L’ intervento ha richiesto una giornata di lavoro nel corso del quale sono state sostituite anche le stecche di una panchina vicina ed affisso il cartello con le buone norme per contrastare il coronavirus.

A dare notizia dell'intervento l'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini che ha commentato: "Abbiamo nuovamente ripristinato le recinzioni che sono state vandalizzate dagli incivili. Questi atti rischiano di vanificare tutti gli interventi che, come amministrazione, regolarmente portiamo avanti per garantire sicurezza e fruibilità al parco e alle varie aree verdi del territorio. Purtroppo troppo di frequente ci troviamo a denunciare questi fatti che ci portano a dover fare interventi straordinari".

Ad ottobre scorso, sempre a Villa Gordiani, continua Pulcini "era stata danneggiata un’altalena inclusiva. In questo caso la recinzione sfondata è posta in prossimità di un’area ludica che, durante lo scorso anno, abbiamo dotato proprio di questi giochi inclusivi, adatti anche e soprattutto ai bambini disabili. Sono strumenti dotati di piena accessibilità e per questo ci fa male venire a sapere di questi gesti incivili, a discapito di tutta la cittadinanza e soprattutto dei più piccoli, residenti in zona. La rete era stata presa a calci, si tratta di gesti da condannare senza se e senza ma".