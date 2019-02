Due alberi caduti sulla scuola Giovanni XXIII: le immagini della rimozione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per alunni e docenti della scuola Giovanni XXIII di viale Partenope sono riprese regolarmente oggi le lezioni, ma senza possibilità di accesso alla mensa. Mentre un albero è caduto in giardino, un secondo tronco si è abbattuto sull'edificio adibito alla mensa danneggiando parte del tetto. "Poichè l'area destinata alla refezione rimarrà interdetta" scrive il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi e "non sarà possibile usufruire del servizio mensa, che sarà sostituito nei prossimi giorni dalla fornitura di cestini per tutta l’utenza scolastica. La mensa della scuola materna riprenderà invece ad erogare pasti regolari a partire da giovedì 28 febbraio".

Ecco le immagini dell'intervento Gldel Dipartimento sicurezza e protezione Civile Roma Capitale nella scuola del Prenestino effettuato lunedì in mattinata.