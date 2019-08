Tor de' Schiavi, sorpreso a forzare serranda di un parrucchiere: giovane ladro in manette

Stava tentando un furto quando è stato fermato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. In manette un romeno di 23 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, arrestato con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato sorpreso in via Prenestina, all'altezza di Tor de' Schiavi, mentre stava armeggiando sulla serranda di un negozio di parrucchiere nel tentativo di forzarla per mettere a segno un furto.

Una gazzella dei Carabinieri in transito proprio in quel momento ha interrotto l'azione del malintenzionato che, dopo essere stato fermato dai militari, ha più volte tentato di colpirli per guadagnare la fuga.

Il giovane è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.