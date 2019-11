Prenestino, topi alla scuola Giovanni XIII. Fdi: "Genitori preoccupati, sono anche nelle aule"

Topi nella scuola Giovanni XIII di viale Partenope al Prenestino. La denuncia arriva dagli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale. “I genitori sono fortemente preoccupati per la presenza di topi nelle aule oltre che nella parte esterna", si legge in una nota.

"Lunedì mattina abbiamo effettuato un sopralluogo nella scuola alla presenza di molti genitori constatando le diverse criticità e pericoli tra cui, proprio in prossimità dell’ingresso, la buca lasciata dopo che è stato asportato l’albero caduto dove si crea una pozzanghera con evidenti disagi, una balaustra divelta che potrebbe cadere e causare danni specie ai più piccoli che peraltro non possono utilizzare in tranquillità il vasto giardino tra cui il campetto polifunzionale", contiuano.

"Su tutte queste problematiche abbiamo immediatamente presentato due note specifiche al Dipartimento Ambiente ed a tutti gli altri uffici municipali per chiedere un intervento immediato e risolutivo, specie sulla questione topi. Fratelli d’Italia ritiene che su tali delicatissime questioni non si debba continuare a cincischiare così come hanno fatto il presidente Boccuzzi e il M5S".

Il Municipio fa sapere di essersi già attivato per risolvere il problema. "Ho parlato ieri con dei rappresentati dei genitori assicurando un intervento fattivo dell'ufficio tecnico municipale", ha spiegato il presidente Giovanni Boccuzzi. "Sono state già poste numerose trappole nelle scorse settimane e adesso continueremo con altri interventi. Stiamo lavorando alacremente per risolvere la situazione".