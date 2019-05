A largo Preneste una fiaccolata in ricordo di Nniet Brovdi, l'artista ucciso con un pugno due mesi fa

Un presidio per non dimenticare Umberto Ranieri, in arte Nniet Brovdi. L’appuntamento è proprio a largo Preneste, sabato 18 maggio alle ore 18, dove il 17 marzo del 2019 l’uomo è stato colpito violentemente da un pugno che, nei giorni seguenti, si è rivelato fatale. A distanza di due mesi nessun particolare è ancora emerso in merito agli autori di quel gesto. Così i suoi amici, insieme a comitati cittadini dei quartieri vicini e ad alcune associazioni Lgbt hanno deciso di ricordarlo.

“Una storia che sembra un ‘non detto’, avvolto da imbarazzo e un alone di strano silenzio. Il 18 maggio lo ricordiamo insieme a tante associazioni, comitati e cittadini proprio in quel quadrato che lui frequentava e, in fondo, amava. Unitevi a noi, per non dimenticare e per chiedere verità e giustizia” si legge nell’appello diramato su Facebook.

L’aggressione, ancora oggi senza autori né movente, risale a domenica 17 marzo. Erano circa le 21. Nella piazzetta centrale di Largo Preneste Umberto Ranieri, 55 anni, si è ritrovato a discutere con un gruppo di ragazzi. Il motivo è ancora tutto da appurare. Ad indagare i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Casilina. Secondo il racconto di qualche testimone, Umberto Ranieri avrebbe avvicinato i ragazzi per fare una normale chiacchierata. Uno di loro, però, per allontanarlo lo ha colpito con un pugno. Un pugno che si è rivelato fatale. Il 55enne di Chieti è morto infatti dopo due giorni passati in ospedale. E a distanza di due mesi amici e parenti aspettano ancora di capire cosa sia accaduto in quella tragica notte.