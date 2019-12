Prenestino, torna la pedonalzzazione di via Marcianese

Via Marcianese pedonale per un giorno. L'iniziativa è in programma per sabato 7 dicembre, dalle ore 8 alle 22, e segue quella che si era tenuta a settembre in occasione della 'Settimana Europea della Mobilità Sostenibile'. Lo comunica l'assessore all'Ambiente, Dario Pulcini, con una nota. Sabato prossimo quindi il tratto di strada compreso fra via Telese e via Aquilonia sarà libero dal traffico.

"Anche questa volta ci saranno tante iniziative promosse dal V Municipio che si susseguiranno in questa giornata di festa, per vivere lo spirito di comunità del quartiere, per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile e per stare insieme, in un clima pre natalizio", si legge nella nota. "I commercianti e gli artigiani di via Marcianise saranno di nuovo a disposizione dei cittadini, tutto il giorno, con attività,laboratori,dimostrazioni, prodotti locali e tanto altro".

Ecco il programma. Si parte alle 11 con un flash mob organizzato dalla scuola popolare di musica di Villa Gordiani; dalle 12 alle 18 degustazione di pasticcini natalizi e, per finire, alle 18:30 esibizione di tango del Tango Rolex Exchange Roma. Non mancherà anche una pesca a premi.

"Voglio sottolineare che alcuni commercianti hanno accolto la mia proposta di utilizzare stoviglie compostabili invece di quelle di plastica", aggiunge Pulcini. "Si tratta di un piccolo grande gesto per rispettare l’ambiente".