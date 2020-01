VIDEO | Termosifoni spenti a Villa Gordiani, l'Assessora Perfetti: "Gli uffici del Comune non mi rispondono"

Abbiamo intercettato l’assessora ai Lavori pubblici del V municipio di Roma, Paola Perfetti, al termini di un consiglio piuttosto animato a cui ha preso parte un gruppo di cittadini delle case popolari di Villa Gordiani. Persone esasperate dai termosifoni rimasti spenti.

“Capisco la loro esasperazione - dice Perfetto -, ma tengo monitorata la situazione e mando continuamente segnalazioni agli uffici del Simu, ma non ottengo risposta”. Ma gli amministratori del territorio sono andati a vedere da vicino in che condizioni vivono questi cittadini? “No - risponde l’Assessora -, non serve che vado a sentire anch'io il freddo nelle loro case”.

E annuncia un ulteriore incontro fissato per la prossima settimana: “Li sapremo dei fondi a disposizione e faremo un punto della situazionei