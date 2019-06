VIDEO | Villa Gordiani, operai al lavoro per smantellare il campo di calcio: la protesta dei residenti

Fermi ad osservare gli operai al lavoro. Dietro quel cancello che, da sempre, separava il campo di calcio dal resto del parco di Villa Gordiani. Poi i fumogeni e il megafono, per rendere partecipe anche il resto del quartiere "di quanto sta accadendo".

“Riqualifichiamo, ma senza smantellare e demolire un luogo di socialità”. Questa la richiesta che arriva a gran voce dai ragazzi della Asd Villa Gordiani, che negli ultimi due anni si erano presi cura del campo di calcio abbandonato da tempo in maniera autogestita. Accanto a loro alcuni abitanti storici di Villa Gordiani, come Pino: “Questa struttura esiste da almeno 60 anni, da quando hanno costruito le case popolari - spiega -, non capisco perché demolirla completamente quando si potrebbe bonificare e recuperare un luogo caro a tanti cittadini di zona. Ci siamo cresciuti tutti qui”. “Non ci arrenderemo - dice Guido Del Giudice della Asd Villa Gordiani, per il recupero del campo di calcio -. Noi siamo i primi a chiedere che venga riqualificato lo spazio dalle strutture abusive, soprattuto quelle con amianto. Ma non tutte lo sono, la casa del custode potrebbe essere valorizzata e così utilizzata per le iniziative sociali di cui questo quartiere a bisogno”.

Le perplessità sollevate dai ragazzi sono anche legate c come verrà allestito il cantiere, per quanto tempo. Ma soprattutto per l’amianto: “Non siamo nemmeno certi che seguano le norme previste dalla legge e che gli operai lavorino in sicurezza - continua Del Giudice -, chiediamo da mesi un incontro con il municipio in cui poter illustrare la nostra proposta, un progetto di calcio popolare per i ragazzi del quartiere e di quelli limitrofi con la possibilità di fare diverse iniziative sociali".