Villa Gordiani, il parco diventa a luci rosse e il municipio chiude due ingressi ai cittadini

Cancelli chiusi, "per prostitute". Non alberi caduti, lavori in corso, disinfestazioni. La novità dell'amministratore? Nel parco non si entra per eccesso di malcostume e degrado annesso, aiutato (a nascondersi) dall'erba mai tagliata. E' l'ultima frontiera adottata dal V municipio per villa Gordiani, polmone verde di 80mila metri quadrati al Collatino con tanto di resti archeologici. Gli ingressi di via Prenestina e via Olevano Romano, sul lato destro del parco andando verso il Gra, sono chiusi da quasi un mese. E la ragione non è esplicitata da nessun cartello o avviso al pubblico. Arriva però in risposta a un'interrogazione nell'Aula municipale a firma del consigliere della lista Marchini Fabio Piattoni.

"A seguito di segnalazioni che indicavano attività di prostituzione all'interno del parco tramite l'acccesso lato via Olevano Romano sono state poste in essere tuitte le azioni mirate a salvaguardare la sicurezza dei cittadini" spiega il minisindaco grillino Giovanni Boccuzzi. Tra queste il divieto d'ingresso. "E' stato interdetto l'accesso al parco nell'area sopra descritta e incrementati i controlli da parte delle forze dell'ordine". Ma alla richiesta di rendicontare sulla manutenzione del verde, precisa che "sul lato di viale della Venezia Giulia l'intervento è stato effettuato durante la settimana". Mentre sul lato incriminato quello di via Olevano Romano "sarà interessato alla manutenzione nei prossimi giorni, così come comunicato dal Servizio Giardini".

Intanto i cancelli restano comunque chiusi. Il passaggio è garantito dall'ingresso secondario sempre su via Olevano Romano, quello del camminamento pedonale per raggiungere largo Battipaglia. "Possibile che nel 2018 si debba arrivare a chiudere un ingresso a un parco pubblico per troppa prostituzione?" lamenta Cinzia, abitante al Collatino da vent'anni: "Non era mai successo". In tanti però riconoscono che quell'entrata è pericolosa. "Si fanno incontri poco piacevoli, è un continuo via vai appena cala il sole". Senza contare chi si imbatte in siringhe tra i cespugli e gruppetti di spacciatori che esattamente come le lucciole approfittano delle condizioni del verde. Pessime, e non solo a villa Gordiani.

"Trovo assurdo che si chiudano due degli ingressi principali del parco di Villa Gordiani che sono a servizio dei cittadini, per via di problemi legati ad attività di prostituzione. Tra l’altro la nota del Presidente non chiarisce chi ha ordinato tale chiusura parziale e quali strumenti giuridici ed amministrativi abbia usato" dichiara il consigliere Piattoni. "Il controllo del territorio, la frequentazione del pubblico, la sinergia tra le forze dell’ordine, la manutenzione del verde, l’illuminazione e le telecamere (tra l’altro argomenti tanto sbandierati in campagna elettorale dal M5S) sono la soluzione. Inibire, seppur parzialmente, l’accesso (diurno!) è a mio avviso una resa delle istituzioni alle attività illecite e soprattutto al degrado".