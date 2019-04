Roma sprofonda: si apre voragine alla Marranella, area transennata

Si è aperta nel pomeriggio di lunedì l'ennesima voragine in città. Dopo via Macedonia all'Appio Latino, l'ultima buca buca si è palesata in via Lodovico Pavoni, alla Marranella mentre sulla Capitale cadeva la pioggia. La richiesta di intervento intorno alle 17:30 del 29 aprile.

Allertati i soccorritori nella periferia sud est della Capitale sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma assieme agli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Accertata la presenza della voragine i pompieri hanno predisposto, tramite vigili urbani, il transennamento dell'area con barriere rigide e segnalazioni notturne in uno spazio di 3 metri per 2.

Disposto lo spostamento delle auto parcheggiate regolarmente in sosta nel tratto di via Pavoni dove si è aperta la voragine-.