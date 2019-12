Boccuzzi parcheggia nel posto per i disabili, la replica alla denuncia: "E' vero ma per poco tempo"

Il parcheggio del presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi nel poto riservato ai disabili è ormai diventato un caso. La denuncia arriva dagli esponenti Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V Municipio, e Christian Belluzzo consigliere municipale. Il presidente, hanno scritto in una nota "da tempo abusa del suo ruolo istituzionale utilizzando giornalmente un posto auto per disabili specifico di una persona che lavora all’interno del Municipio V. Ovviamente tutto documentato", si legge.

Poi continuano: "L’aspetto paradossale è che se il posto in questione è occupato, Bocuzzi parcheggia in altri posti riservati al Comandante della Polizia Locale del Municipio o a quelli per le macchine di servizio del Municipio, e certo non perché manchino i posti auto che si trovano soltanto alcuni metri più in là. La solita arroganza del potere che crede tutto sia dovuto e lecito con privilegi da contrastare, ma solo per gli altri".

Boccuzzi, su Facebook, si è spiegato così: "Vero è che uso la mia auto personale per raggiungere la sede del Municipio, diversamente dalle precedenti amministrazioni in cui le auto di servizio venivano utilizzate in modo improprio. Alcune volte, erroneamente, ho utilizzato per un lasso di tempo breve, il parcheggio personalizzato assegnato ad una dipendente comunale assente da diversi mesi; questo perché spesso utilizzo la mia auto personale per impegni istituzionali nell’arco della giornata. Falso è che utilizzo posti riservati alle macchine di servizio del Municipio o quello assegnato al Comandante dei Vigili Urbani".