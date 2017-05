Roma est, la protesta sotto il V municipio: "Noi invasi dai rifiuti"

Tutti in strada per il terzo "monnezza day" a distanza di due anni. Roma est è il quartiere più colpito dalla crisi dei rifiuti in corso dal 1 maggio. Mentre scriviamo la raccolta è ripartita, ma le criticità non sono state ancora risolte, specie in periferia. Tor Pignattara e aree limitrofe restano in sofferenza. E non è certo la prima volta che accade. Di "monnezza day", manifestazioni di protesta sotto il municipio, il territorio ne ha organizzati diversi. Di ieri pomeriggio il terzo, con alcune associazioni, fiancheggiate dall'opposizione di centro destra, di nuovo riunite sotto la sede del parlamentino, in via di Torre Annunziata. Presenti i comitati Cittadini di Torpignattara, municipio 5, Acquedotto alessandrino, Filarete e Noi del Prenestino Labicano.

"Abbiamo sostenuto fin dal principio l'iniziativa, portando le nostre proposte sulla raccolta dei rifiuti. La periferia est della capitale, fortemente colpita dalla mancata raccolta da parte di Ama, vive oggi una situazione senza precedenti" commentano in nota i consiglieri di centrodestra comunali e municipali, Maurizio Politi (FdI) e Fabio Sabbatani Schiuma (Noi con Salvini). "Tutto questo mentre il Sindaco Raggi e il Presidente Zingaretti continuano a giocare allo scarico di responsabilità sulla pelle dei cittadini. Le loro dichiarazioni lasciano veramente basiti".

"Per l'assessore Montanari non esiste alcuna emergenza - proseguono i consiglieri - mentre per il Presidente Zingaretti è stato fatto tutto il possibile per gestire le criticità legate alla raccolta dei rifiuti. Evidentemente nessuno dei due ha dato un'occhiata alle strade della capitale negli ultimi giorni. Ieri abbiamo richiesto un consiglio straordinario sui rifiuti con la presenza Giunta Raggi e della Direzione di Ama per venire a riferire in aula sulla situazione emergenziale della città. Roma Capitale ha bisogno di investimenti impiantistici strutturali e non della demagogia del Pd e dei 5 stelle, che continuano a sottovalutare il peso economico del conferimento all'esterno dei rifiuti e la mancanza di una chiusura dell'intero ciclo all'interno del Regione Lazio, con annesso percorso di valorizzazione del materiale".