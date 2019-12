Municipio V, firmato un protocollo per l'inserimento lavorativo di soggetti fragili

Inclusione in favore di soggetti con fragilità sociale. È questa la finalità del Protocollo d’intesa che è stato firmato il 9 dicembre scorso tra il V municipio e l’associazione di promozione sociale Snodo Mandrione. Il documento prevede la “realizzazione di percorsi progettuali comuni per il benessere di persone in carico al servizio sociale municipale e la creazione di momenti di confronto e sinergia per individuare linee d’azione comuni, nell’ottica di un lavoro di rete che è base concettuale del Piano regolatore Sociale del Municipio V”, si legge i una nota del municipio.

Snodo Mandrione è un’associazione di promozione sociale nata nel maggio del 2019 che ha sede in via del Mandrione 63, in un'area all’interno della quale trovano spazio diverse attività come uno sportello gratuito di orientamento al lavoro, un co-working, un locale per musica dal vivo ed eventi e un’area bimbi. Tra le attività dell’associazione anche l’attivazione di tirocini di inclusione sociale.

“Dopo il protocollo d’intesa firmato con il VII municipio, territorio sul quale si trova la nostra sede, abbiamo siglato un accordo anche con il V municipio”, racconta la presidente Giordana Valentini. “Lavoriamo con i loro servizi sociali ormai da giugno. Con questa firma abbiamo formalizzato un importante intervento volto al reinserimento lavorativo di soggetti fragili”.

Soddisfatto l’assessore alle Politiche Sociali, Mario Podeschi: “Grazie alla collaborazione con questa associazione negli ultimi mesi siamo riusciti mettere in campo esperienze virtuose di reinserimento lavorativo e sociale. Ora vorremmo implementare questa attività per le tante persone che hanno diritto a un reddito di cittadinanza. A marzo, in occasione della festa della donna, organizzeremo un evento per raccontare storie positive che sono state messe in moto grazie a questa attività”.