Roma Lercia, rifiuti non raccolti e strade invase dai sacchetti: la mappa del degrado

L'immagine probabilmente più impattante è quella dei vermi ripresi, da un lettore, tra i rifiuti della Marannella. Anche se sarebbe difficile stilare una classifica del degrado, partendo dalle tante segnalazioni arrivate. E' invece utile tratteggiare, a grandi linee, una mappa delle zone che, nelle ultime ore, sono state fotografate dai cittadini.

I cassonetti debordanti ed i sacchetti sparsi sui marciapiedi, rappresentano una cartolina che rimarrà impressa nelle menti dei turisti. Ma sono soprattutto i romani che fanno le spese di una città che, all'arrivo del caldo estivo, si è fatta trovare ancora una volta lercia. Nessun quadrante metropolitano, purtroppo, ne fa eccezione.

A pochi passi da piazza Venezia, all'interno di Palazzo Valentini, c'è una montagna di sacchetti neri che attende da giorni d'essere portata via. A Corso Trieste invece, all'angolo con via Nomentana, la presenza di rifiuti si percepisce olfattivamente. I miasmi consentono d'intuirne il posizionamento molto prima di vedere le buste che, puntualmente, sommergono i cassonetti.

A Roma ovest, segnalazioni arrivano soprattutto dal Municipio XI, come nel caso di Vigna Pia e Portuense. In via Astolfi Roberto Battistoni, un residente , scrive che "per almeno sei giorni non hanno ritirato l'immondizia. L'hanno finalmente raccolta nel pomeriggio di giovedì 4, ma non hanno rimosso i rifiuti che si sono accatastati.

A San Paolo, in viale Giustiniano Imperatore, "la frazione della plastica non viene prelevata da almeno 5 giorni" fa sapere una residente. Il risultato è che i marciapiedi, all'altezza dei cassonetti, ne sono rimasti invasi. Ma il problema in quel Municipio è tale che, il Minsindaco, coinvolgendo comitati di quartiere ed associazioni, ha previsto per il giorno 9 una marcia di protesta.

A Roma Nord i residenti di Talenti per protesta, sono arrivati a spostare i cassonetti in mezzo alla strada. Nella zona di Sacco Pastore Espero, a Montesacro, i cittadini indignati hanno annunciato una petizioone per "denunciare l'Ama" per la mancata raccolta poichè, per i residenti,si "configura un pericolo per la salute pubblica".

Anche il Quadraro è vittima della mancata raccolta dei rifiuti. Nel cosiddetto "Nido di vespe" gli operatori hanno lasciato pieni i cassonetti di via dei Quintili, nel Municipio V. Non va bene neppure alla zona che, nello stesso quartiere, viene amministrata dal Municipio VII: in via Cartagine, la presenza dei rifiuti viene segnalata con cadenza quasi quotidiana. I cassonetti, in questo caso, si trovano proprio davanti l'ingresso della Asl.