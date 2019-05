Quadraro: cassonetto dei rifiuti in fiamme sulla via Tuscolana

Cassonetto in fiamme sulla via Tuscolana. L'incendio è divampato intorno alle 14:00 di giovedì 30 maggio al Quadraro, altezza via Lucio Sestio. Allertati i soccorritori al civico 1020 della strada consolare sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno poi spento le fiamme. Sul posto la Polizia di Stato. Da accertare le cause.