Incendio al Quadraro: fiamme in una lavanderia

Incendio al Quadraro. E' accaduto intorno alle 23:00 di venerdì sera in una lavanderia di via Gaio Melisso. A prendere fuoco alcuni macchinari presenti nell'esercizio commerciale in quel momento chiuso. Ad allarmare i residenti alcuni scoppi, causati dai macchinari che hanno preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della Stazione Roma Quadraro. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe di natura accidentale. Nessuno è rimasto ferito.