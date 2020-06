Il Quadraro vecchio cambia pelle: entro il 2020 il via ai lavori per l’isola ambientale

Meno traffico di attraversamento e più attenzione ai pedoni. Il Quadraro vecchio sta per cambiare pelle. Il progetto relativo all'isola ambientale, annunciato nel 2019 dall’amministrazione cittadina, è stato messo a bando ed ora si è in attesa di conoscere chi dovrà realizzare l'intervento.

L'isola ambientale

Ci sono circa 730 mila euro, iva inclusa, per aumentare le superfici pedonali, creare strade a velocità limitata e riorganizzare la sosta. In tal modo il quartiere, situato sul lato del Municipio V, tornerà ad essere più sicuro per chi vuole percorrerlo a piedi. Del progetto si è tornato a parlare nel corso della commissione Mobilità capitolina svoltasi venerdì 19 giugno.

Tempi previsti

"La gara è stata espletata e siamo in attesa dell'aggiudicazione - ha dichiarato il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno - si tratta di un intervento che prevede una rivisitazione degli schemi di circolazione, attraversamenti pedonali rialzati, nuovi marciapiedi, strade più sicure e accessibili anche per chi si sposta sui mezzi pubblici. Quindi maggiore decoro e migliore qualità della vita per i residenti". Secondo il pentastellato la cantierizzazione avverrà tra settembre e dicembre. In ogni caso entro il 2020.

Gli attraversamenti pedonali

Il progetto prevede, nello specifico, la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati nelle strade di ingresso al quartiere, in particolare su via degli Arvali e via dei Ciceri in corrispondenza dell’incrocio con via degli Angeli. Ed sul lato opposto del quartiere, in via Asconio Pediani, all’altezza di via Columella, quindi a ridosso del giardino di Monte del Grano. “La parte carrabile sarà eseguita - si legge nella relazione tecnica del progetto esecutivo . in selciato romano 12 x 12 centimetri”. Si tratta chiaramente del classico sampietrino che, com’è intuibile, insieme al rialzamento è finalizzato a far ridurre la velocità alle automobili.

Meno auto nel quartiere

Inoltre sono previste “due ampie zone rialzate, la prima in corrispondenza nel tratto iniziale di via dei Lentuli, strada di accesso al quartiere da via Tuscolana e la seconda – si legge sempre nella relazione tecnica – relativa al triangolo formato da via dei Quintili e via degli Arvali”. Modifiche alla segnaletica orizzontale e verticale contribuiranno, infine, a migliorare l'attraversamento del quartiere per chi si sposta a piedi. Il Quadraro vecchio diventare così un'isola ambientale. Le auto circoleranno, ma in misura significativamente inferiore rispetto ad oggi.