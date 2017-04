Quadraro Vecchio, in bici tra i murale di street art: arriva Ciclo M.U.Ro.

Una passeggiata in bici tra i murales per le vie del Quadraro Vecchio, alla scoperta delle opere d'arte urbana ma anche del quartiere e delle sue attrazioni. E' l'evento Ciclo M.U.Ro., organizzato da Gazebike, Mondopop e l'associazione Associazione Punto di Svista 6 per sabato 8 aprile.

"Partendo dalla bottega bici e ripercorrendo le vicende della storia passata e presente - illustrano gli organizzatori - ammirando le opere del progetto condotti dalle esaurienti spiegazioni della guida Giorgio Silvestrelli si raggiungerà il vicino quartiere di Torpignattara, dove troveremo una periferia colorata e ricca di testimonianze artistiche lasciate dai nomi più famosi del mondo dell'arte contemporanea".



INFO TECNICHE:

km: 14 – percorso di ore 3 - difficoltà: facile

INCLUSO:

Bicicletta Citybike 18v - casco professionale - tour leader - assistenza tecnica - guida critica tra i murales a cura di Giorgio Silvestrelli (l'assistente "on the road" degli artisti del MURo), acqua e souvenir.

COSTI:

Visita guidata con noleggio bici, 20,00€

Visita guidata con bici propria, 15,00€.

(1,00€ per eventuale noleggio audio-ricevente).

Info a

info@gazebike.com

06 88922163

339 854 2889