Rapina al supermercato: banditi armati di pistola in fuga con 1500 euro

Rapina a mano armata al supermercato Ipercarni al Quadraro. Il colpo è stato consumato intorno alle 18:30 di venerdì 18 ottobre al supermarket di via Marco Papio. Due i banditi poi fuggiti a bordo di uno scooter.

In particolare i rapinatori sono entrati nel locale commerciale armati di pistola e con i volti travisati da casco, occhiali da sole ed una bandana. Minacciati i cassieri hanno rapinato circa 1500 euro contenuti nelle casse per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter in direzione via di Centocelle.

Allertata la polizia sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati San Giovanni e Tuscolano. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Ascoltati i testimoni questi hanno riferito che i rapinatori avevano un accento romano.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona la polizia ha cominciato da subito le ricerche dei due rapinatori, al momento con esito negativo.