Quadraro: trovato uomo morto nell'area cani del parco Blois

Choc al Parco Nicolò Blois dove è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo. La segnalazione da parte di un cittadino che era con il suo amico a quattro zampe nell'area cani dell'area verde del Quadraro. Allertati i soccorritori, il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, un cittadino italiano di 62 anni.

In via Mario Lucio Perpetuo, poco distante dal Serd di zona che si trova in via dei Levii, sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Quadraro. Accanto all'uomo i militari dell'Arma hanno trovato due siringhe. Constatato il decesso del 62enne la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli inquirenti procedono al momento per la possibile morte per overdose, non escludenso nessuna ipotesi investigativa.