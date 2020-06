V municipio, Boccuzzi nomina Capoccioni assessora ai Lavori pubblici: "Serve un'accelerata"

Roberta Capoccioni, l'ex presidente pentastellata del III municipio, è stata nominata assessora ai Lavori Pubblici del V municipio. La notizia, anticipata venerdì da Romatoday, è stata ufficializzata questa mattina quando il presidente Giovanni Boccuzzi ha firmato l'ordinanza che revoca le deleghe all'architetta Paola Perfetti e nomina Capoccioni nuova assessora ai Lavori Pubblici, Edilizia privata, Politiche urbanistiche, Mobilità e Viabilità.

“Non è una scelta contro l’ex assessora”, specifica Boccuzzi, contattato da Romatoday, “mi dispiace tantissimo aver firmato questa revoca ma abbiamo avuto delle criticità con l’ufficio tecnico e, da via Dameta al parcheggio multipiani di via Tovaglieri, avevamo bisogno di un passo più veloce”. E alle opposizioni che bollano la scelta come un ‘poltronificio’ Boccuzzi risponde: “Ho conosciuto Roberta Capoccioni quando era presidente ed era validissima. Sono sicuro che darà un apporto non indifferente all’azione della nostra giunta. Cambiare assessore è una mia prerogativa e, anche se siamo a un anno dalla fine del mandato, sono sicuro che sia la scelta giusta per dare il rush finale alle attività del municipio”.

Roberta Capoccioni, ex presidente del III municipio, è stata sfiduciata dalla sua stessa maggioranza pentastellata nel febbraio del 2018. Si è poi ricandidata alle elezioni che sono seguite ma è stata battuta dall'attuale presidente espressione di una formazione di centrosinistra, Giovanni Caudo. Lunedì scorso si è dimessa da consigliera nel III municipio.

La notizia, emersa come ipotesi concreta ma non ufficiale già venerdì scorso, ha sollevato molte polemiche da parte delle opposizioni, sia di centrodestra sia di centrosinistra. Il coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma, Riccardo Corbucci, ribattezza la scelta di Boccuzzi come “ennesimo poltronificio”. Sulla stessa linea la critica di Francesco Figliomeni, consigliere Fdi e vicepresidente dell'Assemblea capitolina che parla di “appetito famelico di poltrone pubbliche”. Stefano Veglianti, ex vicepresidente del V Municipio e attuale consigliere di Sinistra per Roma, attacca: “Molti cittadini si domandano le ragioni di questa sostituzione, vista anche l’estraneità della Capoccioni rispetto al nostro territorio”.