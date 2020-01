Sport, anche nel V municipio l'11 gennaio tornano gli 'Open days': ecco il programma

L'11 gennaio 2020 tornano gli Sport Open Days di Roma Capitale. Dopo la prima edizione in ottobre, sabato 11 gennaio molti centri sportivi municipali del territorio aprono i cancelli per un secondo appuntamento dedicato "allo sport, per avvicinare giovani e meno giovani alle discipline e alle tecniche sportive", si legge sul sito comunale. Così anche nel V municipio moltre strutture apriranno gratuitamente a tutti coloro che sono interessati.

L'evento è promosso da Roma Capitale ed è reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni sportive che hanno aderito. Chi si presenterà potrà scegliere tra varie discipline sportive, dal calcio al minibasket, dal karate alla ginnastica ritmica passando per i balli di gruppo.

Ecco il programma per il V municipio:

Asdbody Planet I.C. Ungaretti Via dei Sesami n. 2: dalle ore 10.00 con balli di gruppo per bambini. A seguire corso di salsa fino alle ore 12.30.

Società ASD SAKI Roma EST Scuola I. Masih, Via Ferraironi n. 38.lezioni aperte di ginnastica ritmica

ASD Polisportiva Popolare Roma 6 Villa Gordiani, Viale Venezia Giulia n.33, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. attività di Atletica leggera per adulti (amatori) dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

ASD SPORT ROMA 7 presso IC SESAMI, Palestra Scuola Ungaretti, Via Palmiro Togliatti 781, attività di ginnastica ritmica ore 15.00/15.45, MINIBASKET ore 15.45/16.30

IC OLCESE, Palestra Scuola Sibilla Aleramo, Largo Appio Chieregatti 21, attività di Minibasket ore 16.00/17.00.

ASD PIGNETO palestra scolastica Mancini di via Manfroni: attività di MINIBASKET dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per la fascia di età 6/10 anni.

L'ATI ASD LIBERO SPORT/CASILINO 23 presso la Scuola BARACCA, Via Guattari , Attività di MINIBASKET E BASKET DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00; ORE 17 MINIBASKET AQUILOTTI 7/10 ANNI; ORE 18 BASKET UNDER 13; ORE 19 BASKET UNDER 16

ASD LAT Nuova Accademia della Danza, presso la palestra dell’I.C. Grazia Deledda Via Filarete n. 21, verranno proposti balli di gruppo, salsa, balli standard e latino americani, karate, la palestra rispetta il seguente orario: ore 8.30/12.00.

ASD Acli Le MUSE: Palestra della Scuola Giovanni XXIII, viale Partenope, 53

09.00 - 10.00 : CALCIO a 5 per bambini 5-7 anni

10.00 - 11.00 : DANZA moderna per bambine

11.00 - 12.00 : Gym Music per adulti

VIVA DANCE SSD Centro Sportivo Municipale Via Fiuggi 18:

ore 10.00 Salsa bachata Reggaeton Junior e Baby

ore 10.30 Hip Hop Junior e Baby

ore 11.00 Danza del Ventre

ore 11.30 Pizzica

ore 12.00 Balli di Gruppo

ore 12.30 Salsa e bachata Adulti.

GSD Torrespaccata presso la scuola Cecconi Via dei Gicini 62 per: psicomotricità, pallavolo giovanile, dalle ore 16 alle ore 18.

Usd Sales Palestra Scuola Fedro, via Luca Ghini 58, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.00 con attività di Volley.