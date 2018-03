Roma Est sprofonda: #stradenuove rifatte a metà e crateri da Tor Tre Teste a Tor Pignattara

La via Collatina vince il primato. Già transennata parzialmente dai vigili urbani nella giornata di ieri (e riaperta oggi in mattinata), è un groviera di crateri che rendono il tragitto realmente pericoloso, specie per chi si ritrova a percorrerlo su due ruote, moto o bici che sia. Chi è in macchina rischia comunque di doversi recare dal meccanico poco dopo, per riparare gomme o cerchioni. Ma non è la sola strada in condizioni disastrose. E' emergenza buche in tutta Roma, e l'intero quadrante est della città non fa eccezione.

Viale Palmiro Togliatti, via di Tor Tre Teste, parte di via Prenestina. Maria Rosa ci scrive da Tor Sapienza: "Via del Maggiolino è completamente piena di buche, abbiamo rovinato le gomme, sempre bucate, e se chiami i vigili neanche vengono". E Antonella: "Oggi ho percorso via Vertunni a zig zag". Luca: "Le strade in zona roma est sono al collasso. La collatina e zona Villaggio prenestino soprattutto". La mappa continua spostandoci verso Tor Pignattara. Qui il comitato di quartiere ha invitato gli utenti dei social network ha indicare i luoghi critici, in modo da poter informare il più rapidamente possibile gli amministratori locali. La lista è lunga: via degli Angeli, via degli Oppi, via di Arco di Travertino, via di Porta Furba.

Domani, giovedì 8 marzo, si terrà un incontro tra l'assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta e i rappresentanti dei municipi sul tema. La stessa sindaca ha chiesto un report con fondi a disposizione per la manutenzione stradale e tratti critici, annunciando un "piano Marshall" per le buche con aiuti finanziari ai parlamentini. A poco sembra essere servita, almeno per ora, l'operazione #stradenuove tanto decantata da Raggi nove mesi fa. Sette milioni e mezzo di euro per una decina di cantieri sparsi per la città. Tra questi anche viale della Primavera, a Roma est, vanto dell'amministrazione capitolina. La strada è stata rifatta sì, ma a metà. E i tratti mancanti oggi, sono quasi impercorribili.