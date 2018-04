Metro C, il Pigneto non molla: tutti contro i tagli al bus 81

Tutti contro il taglio della linea bus 81. "Il 7 maggio saremo in presidio davanti alla sede Atac di via Prenestina" annunciano comitati e associazioni del quartiere Pigneto, in mobilitazione da giorni per chiedere all'amministrazione M5s di rivedere la rimodulazione delle linee di superficie.

Con l'inaugurazione a breve della stazione San Giovanni della metro C, partirà anche un piano di riordino degli autobus. E il capolinea del numero 81, verrà spostato da piazza Malatesta, al Pigneto, a via La Spezia, a San Giovanni. Verranno meno le dieci fermate tra via Prenestina e piazza del Pigneto. Ma i residenti non ci stanno. Della scorsa settimana un'assemblea partecipata da un centinaio di cittadini alla presenza dei comitati di quartiere Pigneto, San Giovanni e Villa Fiorelli.

Il Campidoglio ha spiegato che non si tratta di un vero e proprio taglio, che gli stessi chilometri verranno spostati su linee periferiche, dove il trasporto pubblico è più carente. Nel caso specifico su viale Palmiro Togliatti. Una giustificazione che non è servita a placare gli animi.

"Quell'autobus serve tante persone anziane che non prenderebbero la metro, e poi la tratta non è la stessa, la metro non passa su via Prenestina" spiegano i cittadini. Prossimo appuntamento il 7 maggio, davanti ad Atac, per un'altra protesta.