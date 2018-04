Metro C a San Giovanni, il Pigneto perderà il suo bus: la protesta per il taglio della linea 81

Da piazza Malatesta, al Pigneto, a via La Spezia, a San Giovanni. La linea bus 81 subirà il taglio di 10 fermate con la prossima apertura della stazione San Giovanni della metro C, prevista a cavallo tra fine aprile e inizio maggio. "Una ridistribuzione dei chilometri - ha spiegato il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno - a vantaggio di aree più periferiche del municipio (il V, ndr) dove il trasporto pubblico è più carente".

Una decisione, ancora al vaglio degli uffici tecnici per gli ultimi dettagli, che però non è piaciuta ai cittadini dei quartieri interessati. Ieri un'assemblea negli spazi della biblioteca Pigneto, con la partecipazione di un centinaio di residenti e tre comitati di quartiere, Pigneto, San Giovanni, Villa Fiorelli.

"Per il nostro quartiere è fondamentale, ci sono tante persone anziane che non usano la metropolitana, e quel bus collega tre ospedali, il San Giovanni, il Fatebenefratelli, il Santo Spirito" lamenta Marco De Gennaro, del comitato di quartiere Pigneto. Le fermate che spariranno toccano via dell'Acqua Bullicante, via Prenestina, via l'Aquila, piazza del Pigneto.

Un tracciato in parte simile a quello della metro C, perciò è stato valutato il trasferimento del capolinea in via La Spezia. "Gli stessi chilometri verranno spostati sullo 058 - ha chiarito ancora Stefàno - ovvero sulla Palmiro Togliatti, l'obiettivo è stato condiviso anche con il municipio". Poi le rassicurazioni: "Ci daremo il tempo di un paio di mesi per fare le opportune valutazioni e capire come risponde l'utenza". Ma i residenti non mollano. "Per lunedì 7 maggio (quando la metro dovrebbe essere già aperta, ndr) - fanno sapere i comitati - stiamo organizzando un'assemblea fuori dalla sede Atac".

Tra le modifiche al trasporto di superficie, lo ricordiamo, anche un taglio sulla linea 51 - il capolinea verrà spostato da Lodi a San Giovanni - l'istituzione del nuovo bus 77 - circolare con partenza e arrivo a Piramide - e la soppressione della linea 673, da Rho a piazza Zama (QUI I DETTAGLI).