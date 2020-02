Parco Sangalli, l'albero donato dal Comune dopo l'incendio è stato piantato

Lieto fine per l'albero di Parco Sangalli a Tor Pignattara. Venerdì 21 febbraio il Servizio giardini del Comune di Roma ha messo a dimora l'abete normandiana che era stato donato dall'amministrazione dopo l'atto vandalico ai danni dell'albero di natale piantato dai cittadini del comitato spontaneo dell'Acquedotto Alessandrino .

Tutto era accaduto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre quando delle persone hanno dato fuoco al cedro che era stato comprato e piantato dai cittadini del comitato e che era stato addobbato per le feste natalizie. Una ferita al quartiere, che aveva suscitato polemiche ma anche la solidarietà del Comune che, per tutta risposta, pochi giorni dopo ha fatto recapitare un nuovo albero. Dopo essere rimasto per circa due mesi nel vaso, oggi quell'albero è stato piantato.

Su Facebook i cittadini hanno commentato così: "Ringraziamo il comune di Roma, l'assessorato all'Ambiente del municipio ed il Servizio giardini per tutta l'operazione".