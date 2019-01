Tor Pignattara chiama giovani artisti: il bando per l'opera collettiva con Tellas scade il 1 febbraio

Tor Pignattara diventerà un quartiere-laboratorio per la street art. Scade il 1 febbraio il bando per "giovani creativi under 30" che vorranno partecipare gratuitamente a un workshop artistico insieme allo street artist di fama internazionale Tellas. Un "atelier creativo" che partirà dopo "una fase di ricerca e studio del territorio" finalizzato alla realizzazione di "una grande opera collettiva di street art che si realizzerà a conclusione del percorso".

Il progetto si chiama 'Space Tor Pignattara' è promosso dall’Associazione Culturale di Roma Wunderkammern (capofila) in partenariato con Melting Pro, Associazione per l’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros e Comitato di Quartiere Tor Pignattara. L'iniziativa è realizzata nell’ambito del bando “Prendi Parte! Agire e pensare creativo” ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere l’inclusione culturale dei giovani delle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale.

Il bando punta a selezionare 15 giovani dai 18 ai 29 anni che potranno partecipare a 4 giornate di laboratori immersivi, cinque visite guidate, cinque momenti ideativi con artisti senior e dieci giornate di produzione che porteranno alla realizzazione di un murales ispirato al territorio come assistenti allo street artist di fama internazionale Tellas.

"La produzione artistica" si legge sul bando "in ottica di rigenerazione urbana, dovrà essere dunque finalizzata a potenziare e valorizzare gli spazi urbani sui quali si interviene; stimolare la coesione sociale e il dialogo interculturale di una comunità multietnica; riflettere sul tema della fragilità sociale (che colpisce molte aree periferiche della Capitale) e di come superarla".