Marranella, i box andati a fuoco verranno chiusi: "In arrivo serrande anti abusivi"

Un pericolo per gli occupanti che all'interno dormono e usano le bombole a gas per cucinare, in spazi ristretti privi di aerazione. E un disagio per i residenti che da anni lamentano la sporcizia continua alimentata dagli insediamenti. Il rogo di sabato 25 marzo ha riportato sotto i riflettori le pessime condizioni dei box auto di via Bartolomeo Perestrello, zona Marranella.

Una densa colonna di fumo nero ha avvolto gli appartamenti sovrastanti, seguita da una forte esplosione che ha fatto temere il peggio. I soccorritori hanno domato l'incendio e fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma è l'ennesima tragedia sfiorata. Gli abitanti delle palazzine limitrofe raccontano di almeno un paio di episodi nell'ultimo anno, uno di questi documentato da RomaToday a febbraio 2016. I garage, di proprietà privata, erano destinato a uso pubblico ma non sono mai stati aperti. Oggi somigliano più a un cantiere fatiscente.

Sul posto sabato i consiglieri Cinque Stelle della commissione Lavori Pubblici del V municipio, Christian Belluzzo, Elisabetta D'Alessandro, Arnaldo Vece, Paolo Manzon. "Il tema è stato più volte affrontato in commissione - spiega il presidente Belluzzo - siamo riusciti interloquendo con il costruttore a farci dare la garanzia che i box verranno messi in sicurezza". In queste ore verranno posizionate delle serrande per impedire agli occupanti di ritornare a dormire nei box. Raggiunto telefonicamente ce lo conferma lo stesso imprenditore, Giuseppe Tarantino: "Stiamo lavorando all'installazione. Una è già montata".