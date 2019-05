Certosa ricorda Ciro Principessa: due giorni di festa in piazza

Come ogni anno da 11 anni a questa parte Certosa si anima per la festa dedicata a Ciro Principessa, il 23 enne ucciso il 20 aprile del 1979 da un giovane di estrema destra che lo ha accoltellato nella sede del Partito comunista di Tor Pignattara. A ospitare la due giorni, sabato e domenica 11 e 12 maggio, Largo dei Savorgnan al quale ormai da tempo è stata ribattezzata piazza Ciro Principessa. Le strade saranno chiuse al traffico dalle 10 di sabato all'1 di notte di domenica sera per essere aperte a concerti, dibattiti, spettacoli, laboratori e buon cibo. Sarà vietata la sosta alle auto in piazza e nelle strade limitrofe.

"La festa è interamente gratuita, autofinanziata e autorganizzata", si legge nella presentazione dell'evento. "Le sottoscrizioni volontarie verranno utilizzate per le spese di organizzazione della Festa, per la cassa di resistenza del quartiere e per la sopravvivenza del comitato di quartiere Villa Certosa". Si legge ancora: "Tutti gli organizzatori dell’evento e gli artisti coinvolti contribuiscono a titolo volontario".

Ecco il programma completo delle due giornate

SABATO 11 MAGGIO

Ore 10: Circomare

Ore 11: Capitan Calamaio

Ore 12: Malamurga

Ore 14.30: AROP/Danze meticce

PALCO in piazza

Ore 15: 20 Gradi a Sud

Ore 16: Rumberos de la O'

Ore 17: Titubanda

Ore 18: Roman Rizo e Amir Issa

Ore 19: Militant A (slam poetry)

Ore 20: U’ Papadia

Ore 21: Ponentino Trio

Ore 22: Pigneto Orkestra

Ore 23: Filuccio e Fattacci

GIARDINO LIBERATO

Dalle 10.00 per tutto il giorno

Mercatino di produttori agricoli e artigiani

Dalle 16.30 alle 18.30

Attività ludiche, laboratori e spettacoli per bambine e bambini di tutte le età

Ore 16-20: Pianeta sonoro - scuola di musica (Esibizioni varie con tutti i laboratori e qualche incursione su Via dei Savorgnan)

Ore 21: Milonga

DOMENICA 12 MAGGIO (Giardino liberato)

Sport popolari

Ore 10: Kick boxing

Ore 11: Capoeira

Ore 13: Pranzo Sociale

Ore 15-17: Pianeta sonoro laboratorio di tamburello

Ore 17: Dibattito: Contro ogni forma di Razzismo: idee e pratiche di lotta per respingere il Decreto Sicurezza

Ore 19: Presentazione libro su Ciro Principessa con lettura di Andrea Segre