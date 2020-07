Torpignattara, chiuso un ristorante: trovata sporcizia, escrementi di topo e cibo mal conservato

Controlli degli agenti del V gruppo Prenestino in un ristorante di Torpignattara che, per le violazioni riscontrate, è stato chiuso. La chiusura è avvenuta a causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate al suo interno: escrementi di topo, mozziconi di sigarette e rifiuti sul pavimento delle cucine, alimenti mal conservati e impianto elettrico non a norma.

L’attività è stata posta sotto sequestro a causa delle condizioni in cui sono stati trovati gli alimenti, conservati senza rispettare le norme a salvaguardia della salute del consumatore, privi di etichettatura e di indicazioni sulla provenienza.

Personale della ASL RM 2 è stato incaricato di effettuare ulteriori accertamenti per analizzare la carica batterica di alcuni campioni prelevati e per risalire alla composizione di diversi preparati che sono stati ritrovati all’interno dei frigoriferi e dei congelatori. Il sospetto è che alcuni cibi possano avere un’origine diversa da quella indicata sui menu, configurando per il responsabile del locale anche il reato di frode in commercio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A carico del titolare, un 36enne, sanzioni di diverse migliaia di euro anche per il mancato rispetto delle norme anti-contagio.