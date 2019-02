Tra Tor Pignattara e Centocelle, un viaggio nelle comunità religiose del territorio: ecco le Domeniche dell'Ecomuseo Casilino

Un mosaico complesso di confessioni. Un territorio unico, quello di Tor Pignattara e Centocelle. L'appuntamento di marzo delle Domeniche dell'Ecomuseo Casilino sarà dedicato a "uno specifico tema di interpretazione del territorio: il sacro". Una vera e propria esplorazione del territorio attraverso "l'incontro diretto con le principali comunità locali: cattolica, induista, islamica", spiegano gli organizzatori, e "alla scoperta del complesso mosaico delle confessioni e delle rappresentazioni del sacro".

Guida e curatore del programma del mese è Carmelo Russo. Il primo appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 10 in piazza della Marranella. Fino alle 13.30, attraverso una visita tra i quartieri di Centocelle e Tor Pignattara, saranno le comunità di fede islamica e induista a raccontarsi. Domenica 17 marzo sarà invece la volta della comunità cristiana. Anche in questo caso l'appuntamento è per le 10 in piazza della Marranella. Infine, per domenica 31 marzo, è in programma "un laboratorio open air di narrazione fotografica alla caccia di tracce, frammenti, immaginari legati al complesso palinsesto spirituale del territorio". Appuntamento sempre per le 10 in piazza della Marranella. "Quanto prodotto durante il percorso verrà rielaborato dalle coordinatrici del laboratorio e confluirà nella mostra finale che raccoglierà tutti i contributi registrati nei diversi laboratori". Tutti gli eventi sono gratuiti. E' necessaria l'iscrizione.

I walklab, spiegano ancora, "tra pratiche, visioni, immaginari che in questo territorio hanno trovato un equilibrio unico e rappresentano un patrimonio culturale straordinario, che supera i tanti (troppi) pregiudizi che sovente ne accompagnano la narrazione". L’ultimo appuntamento "è un workshop di phototelling finalizzato a coinvolgere i partecipanti in una narrazione collettiva per immagini di quanto è stato conosciuto, dibattuto, esplorato nei due appuntamenti precedenti".

E' possibile iscriversi sul sito dell'Ecomuseo Casilino

Il calendario degli eventi in programma

Le comunità di fede Islamica e induista si raccontano

10 marzo 2019, dalle 10 alle 13.30

Quartieri: Centocelle e Tor Pignattara

Pranzo: possibilità di pranzare presso un locale convenzionato

Appuntamento: P.zza della Marranella

La collettività bangladese nel Municipio V è tre la maggiori comunità nazionali per quantità numerica. Per esempio, a Tor Pignattara, le quattro sale di preghiera musulmane e i due templi hindu sono tutti a gestione bangladese. Lungo il percorso visiteremo una moschea e un luogo di culto induista per individuare assieme particolarità e caratteristiche, incontrando le varie comunità di fede e facendoci raccontare dalla loro viva voce la storia del luogo e le attività che vengono svolte. Spostandosi e Centocelle, scopriremo una moschea frequentata soprattutto da arabofoni, presente da oltre vent’anni, ben inserita nelle relazioni sociali e nelle attività del quartiere. Al termine del percorso per chi lo desidera, sarà possibile pranzare presso un locale convenzionato nei pressi dell’ultima tappa*.

Le comunità di fede cristiana si raccontano

17 marzo 2019, dalle 10 alle 13.30

Quartieri: Centocelle e Tor Pignattara

Pranzo: possibilità di pranzare presso un locale convenzionato

Appuntamento: P.zza della Marranella

Nonostante “religione di maggioranza”, il cattolicesimo a Tor Pignattara e Centocelle ha avuto un passato caratterizzato da luoghi di culti che definiremmo “non idonei” per la precarietà e la non riconoscibilità degli edifici di culto. In qualche modo, la migrazione costituisce il filo rosso che connette quel passato agli anni contemporanei, con i nuovi migranti che rappresentano una parte consistente dei frequentatori di chiese e oratori. Per chi volesse poi pranzare in zona, possiamo provvedere alla prenotazione di un tavolo presso un locale di zona*.

* il pranzo a carico del partecipante.

Phototelling: tracce di sacro nei quartieri dell’Ecomuseo Casilino

31 marzo 2019, dalle 10 alle 13.30

Quartieri: Tor Pignattara e Centocelle

Pranzo: possibilità di pranzare presso un locale convenzionato

Appuntamento:P.zza della Marranella

Un laboratorio open air di narrazione fotografica alla caccia di tracce, frammenti, immaginari legati al complesso palinsesto spirituale del territorio. Quanto prodotto durante il percorso verrà rielaborato dalle coordinatrici del laboratorio e confluirà nella mostra finale che raccoglierà tutti i contributi registrati nei diversi laboratori.

Per chi volesse pranzare possiamo provvedere a prenotare un tavolo presso un locale di zona*.

* il pranzo a carico del partecipante.