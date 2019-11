Tra Tor Pignattara e Marranella tornano le Giornate del territorio dell'Ecomuseo Casilino

Tornano le 'Giornate del territorio' dell'Ecomuseo Casilino, arrivate alla loro quinta edizione. Il 22, 23 e 24 novembre 2019 "per sperimentare nuovi modelli di studio, narrazione e valorizzazione del territorio". Come negli anni precedenti gli appuntamenti sono stati organizzati in luoghi diversi anche se questa volta il registro della ricerca territoriale verrà ibridata con la "pratica del convegno e del seminario".

"Obiettivo di questa edizione", spiegano dall'associazione Ecomuseo Casilino "è, da un lato fare un punto sugli esiti prodotti da diverse esperienze locali di salvaguardia e valorizzazione territoriale, dall’altro di approfondire l’approccio e della metodologia ecomuseale. Il filo conduttore", continua la nota "sarà la centralità dei cosiddetti territori marginali . Un punto di vista rovesciato sulla città che mette la periferia nel cuore del discorso sulle politiche urbane. Una periferia (termine bizzarro e inesatto) intesa quindi come cuore pulsante di Roma, laboratorio di esperienze straordinarie che, purtroppo, rimanendo confinate in uno spazio liminare tra dentro e fuori la città, restano fuori dalle policy pubbliche di sviluppo. Questa edizione delle giornate, sarà l’occasione per ribadire che i margini vanno ripensati, che i confini non solo limiti ma luoghi da cui procedere per un’interpretazione densa del territorio, che prova a trovare nuovi modelli di sviluppo che non passino né per goffe logiche economicistiche (i cosiddetti impatti) né per l’ormai vuoto concetto di rigenerazione".

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Ore 18.00, Casa Scalabrini 634, via Casilina 634

● Saluti istituzionali e presentazioni generali

● Presentazione degli esiti della ricerca Co.Heritage 2019

● Presentazione di progetti e pratiche locali

○ Il parco che non c'è Roma Est

○ Bella Storia - narrazioni di strada

○ Casa Scalabrini 634

○ Valorizzazione delle ville romane nel Parco di Centocelle

SABATO 23 NOVEMBRE 2019

Ore 10:30, P.zza della Marranella

WalkLab: dalla storia alla Memoria

Ore 17.00, SPI-Cgil Prenestino Labicano - Viale Irpinia 62

● Tavola rotonda: Passaggi generazionali

progetti di ricerca per la valorizzazione della storia dei quartieri dell'ecomuseo

● Presentazione del libro di Pino Santarelli

"Rosso è il cammino. Un'autobiografia militante"

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

Ore 10:30, L.go Bartolomeo Perestrello

WalkLab: La reinvenzione ludico-sportiva dello spazio pubblico

Ore 16.30, LaRocca Fortezza Culturale - Via Carlo della Rocca 6

Tavola rotonda: gioco e sport all’aperto , pratiche a confronto

Discussione sulle pratiche ludiche nello spazio pubblico