Parco Sangalli, domenica di festa tra giochi per bambini e la Titubanda

Domenica di festa al Parco Sangalli. Il comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino promove per il 5 gennaio alle ore 11.30 un aperitivo in musica al plateatico di largo Petazzoni. Sarà presente anche la Titubanda che "porterà musica e allegria per le strade di Tor Pignattara". Mentre dalle 10.30 la giornata si animerà con giochi per bambini.

"Un modo per far compagnia al nostro povero spelacchio dopo il raid vandalico di Natale e festeggiare l'arrivo di spelacchietto, il nuovo abete portato dal Comune. Ma soprattutto un'occasione per vivere insieme una giornata di festa nel nostro parco liberato dal degrado", fanno sapere dal comitato. Il riferimento è all'incendio appiccato nella notte tra il 25 e il 26 dicembre scorso ad un cedro, addobbato per Natale, che era stato piantato circa un anno fa dai cittadini per dare ombra ad un tratto di parco molto soleggiato. Il 31 dicembre il Comune di Roma ha 'regalato' al parco un nuovo albero.

"Il 2020 sarà l'anno del vero rilancio del Parco Sangalli", continua la nota. "Dopo gli interventi di bonifica portati avanti dal 2017 dai volontari, il comitato conta nei nuovi progetti di riqualificazione da realizzare anche grazie all'approvazione nel bilancio partecipativo del Comune di Roma. Il progetto che abbiamo presentato ha fatto un vero e proprio boom di like nel doppio turno di votazioni e ora ci si aspetta che il Municipio stanzi al più presto i fondi che i cittadini hanno chiesto per la riqualificazione dell'area verde", spiegano dal Comitato Spontaneo Acquedotto Alessandrino.

Non solo: "L'assessore municipale all'Ambiente, Dario Pulcini, ha promesso un celere intervento per la rimozione della rete al centro del parco, restituendo così la piena fruibilità di quei 400 metri quadrati preclusi da anni. Ma sarà solo il primo passo per migliorare la vivibilità dell'area verde".

Intanto l'appuntamento per tutti è per domenica alle 11:30 "per una festa popolare a cui tutti possono contribuire, portando nuove idee ma sopratutto la gioia di stare insieme". Oltre alla Titubanda, che suoneranno in maniera del tutto gratuita in soldarietà all'atto vandalico dei giorni scorsi, i volontari organizzeranno anche una caccia al tesoro per i bambini.

Ecco il programma:

Dalle ore 10:30, attività per i bambini

Dalle ore 11:30 alle 14:00, concerto Titubanda

a seguire pranzo conviviale: tutti possono contribuire portando da casa un piatto da condividere con gli amici.