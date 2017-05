Marranella: aspettando Alice, domenica di Flash Regeneration

"Flash Regeneration". Questo il titolo dell'iniziativa che si è svolta nella giornata di domenica 14 maggio in largo Bartolomeo Perestrello, in attesa della V edizione di "Alice nel paese della Marranella" in programma per il prossimo 20 maggio in via della Marranella a Tor Pignattara. A organizzare Flash Regeneration, l'associazione culturale "Alice nel paese della Marranella" in collaborazione con Retake Roma.

La flash regeneration è consistita in una pulizia profonda della zona, con l'eliminazione di affissioni abusive e di imbrattature dai muri dei palazzi, grazie anche al supporto dell’unità speciale dell’AMA. Non solo. I volontari hanno anche provveduto alla sistemazione e ripittura dei banchi del mercato, per metà inutilizzati, con un nuovo schema cromatico. Lo spazio fra i banchi del mercato sarà utilizzato, durante l'ebvento di sabato 20, come palcoscenico per molte delle esibizioni in programma.

Alice nel paese della Marranella è l'associazione culturale indipendente che lavora per la riqualificazione culturale e fisica di Torpignattara.