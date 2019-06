Tor Pignattara, realizzate le fogne tra via Pesci e via Niutta: "Ora tutti si allaccino"

Dopo anni di attesa, sono terminati i lavori dell’impianto fognario di via Pesci e via Niutta, una zona compresa tra via degli Angeli e il parco Sangalli, a Tor Pignattara, nel V municipio. Un centinaio di famiglie che fino ad oggi erano prive di questo servizio potranno ora allacciarsi al nuovo collettore. A comunicarlo l’assessora ai Lavori Pubblici, Paola Prefetti, che spiega: “Secondo quanto prevedono le norme vigenti, una volta posto in opera l'impianto comunale, è compito dei singoli frontisti provvedere agli allacci”.

Sulle due strade in questione si affacciano case a un piano e piccoli condomini che raggiungono al massimo i tre piani. I lavori sono stati eseguiti da Acea. “I nominativi sono stati forniti dalla partecipata capitolina, la polizia e i messi comunali hanno provveduto a consegnare e notifiche, gli uffici municipali hanno predisposto la modulistica e accolto via via le istanze dei cittadini. C’è già un gruppo di cittadini per cui siamo pronti a iniziare i lavori di allaccio. Ora ci auspichiamo che anche gli utenti restanti si mettano in ordine a vantaggio di tutti i residenti e dell’ambiente”.