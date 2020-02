Tra ristoranti e arte, curiosità e storia: arriva la Guida verace di Tor Pignattara

Dopo il Centro storico, piazza Bologna e Centocelle, tra le 'Guide veraci dei quartieri di Roma' arriva anche quella di Tor Pignattara. Non solo una guida per orientarsi tra i numerosi ristoranti, i locali e i negozi del quartiere ma un libro sul quartiere, in grado di far emergere la sua unicità. Così oltre la metà del libro è dedicata ai percorsi che i visitatori, turisti e non, possono intraprendere, alla storia del quartiere ma anche alle curiosità che lo caratterizzano. Per realizzarla sono stati coinvolti anche gli abitanti che, in prima persona, hanno indicato i luoghi e particolarità da segnalare nel volume.

La Guida verace di Tor Pignattara-Un mappamondo di quartiere è a cura di Alice Muzzioli e Francesca Gabrielli, e con Claudio Gnessi, Alessandro Di Somma, Eleonora Turco. Viene presentata così: "Sapevate che a Tor Pignattara si trovano cappelle sistine e succhi di mango, murales aerei e harmonium bangladesi, pignatte e cucine spignattanti, pizze scrocchiarelle e sari dai mille colori, librerie-fortezze e musei a piedi e una guida che vi accompagni ad esplorarli? Tutto ciò e molto di più in questa grandiosa, geniale e imperdibile guida di quartiere".

La presentazione ufficiale si terrà sabato 22 febbraio alle ore 18.30 presso lo spazio culturale, espositivo e biblioteca La Rocca Fortezza Culturale, in via Carlo della Rocca 6 a Tor Pignattara.