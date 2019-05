Incendio a Torpignattara: appartamento in fiamme vicino il parco Sangalli

Appartamento in fiamme in zona Vigne Alessandrino. L'allerta ai soccorritori intorno alle 18:00 di lunedì 20 maggio da un'abitazione di via dell'Acquedotto Alessandrino.

In particolare l'allerta è stata lanciata dai residenti di un complesso che si trova al civico 101 della strada che costeggia il parco Sangalli, fra Torpignattara e Porta Furba-Quadraro. Al primo piano della scala B di un palazzo di quattro livelli, sono quindi intervenuti i pompieri con due squadre, un'autoscala, Il carro autoprotettori, due autobotti e il Capo Turno Provinciale. Assieme a loro gli agenti delle Volanti e del commissariato Appio di Polizia.

Il personale dei pompieri prontamente intervenuto ha provveduto a spegnere l'incendio sviluppatosi in alcune stanze, evitando il propagarsi delle fiamme in altri locali. A causa del fumo nero provocato dell'incendio i soccorritori hanno provveduto a sgombrare l'edificio. Sul posto il personale medico del 118 ha poi trasportato in ospedale due persone per controlli.

Da definiere le cause scatenanti del rogo. Accertamenti da parte della polizia.