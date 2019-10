Tor Pignattara, lavori in piazza dell'Acquedotto Alessandrino: "Nuovo arredo e pulizia aree verdi"

Sono in corso i lavori di riqualificazione di piazza dell’Acquedotto Alessandrino. Come spiegato dall'assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, i lavori sono concentrati su una sistemazione dell'arredo urbano e sulle aree verdi.

"Come potete vedere nelle immagini pubblicate, i tecnici stanno ripristinando la pavimentazione sostituendo le tavole che si erano rovinate e proseguiremo sistemando tutto l'arredo urbano presente, compresa l'area ludica", spiega l'assessore. "Sono interventi che servono a garantire maggiore sicurezza e fruibilità per tutti coloro che frequentano la zona. Stiamo lavorando per riqualificare completamente la piazza e renderla un punto di aggregazione per la cittadinanza dopo anni di abbandono".

La piazza versa in condizioni degradate da ormai tanto tempo. Come mostrato anche da alcune segnalazioni arrivate a Romatoday nei mesi scorsi, le panchine sono rotte, i giochi per bambini pericolosi e i cestini per l'immondizia sempre pieni. Ora, forse, per piazza dell'Acquedotto Alessandrino inizia una nuova vita.