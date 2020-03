Torpignattara, i lavori in via Alessi: "Non solo l'asfalto, rifatti marciapiedi e attraversamenti per disabili"

I lavori in via Galeazzo Alessi, tra via di Torpignattara e via Filarete, sono stati terminati la scorsa settimana. Come informa l'assessora municipale ai Lavori Pubblici, Paola Perfetti, con una nota, "oltre ad essere stato rifatto l'asfalto nella parte riservata al traffico veicolare, sono stati risistemati i marciapiedi e, all'altezza dei vari incroci, sono stati realizzati attraversamenti per i diversamente abili, facilitati grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche, la posa dei pavimenti tattili e l'installazione di parapedonali". L'intervento, fa sapere ancora l'assessora, è stato completato con il rifacimento della segnaletica.

I lavori sono stati portati a termine nonostante l'allarme sanitario per emergenza da Coronavirus con i decreti scattati all'inizio della scorsa settimana che riducono la mobilità delle persone a spostarsi se non in particolari casi come il lavoro. L'assessora ha per questo ringraziato "gli uffici e le maestranze che hanno lavorato per completare l'intervento, anche considerando l'accresciuto disagio dovuto all'allarme sanitario che investe questo particolare periodo".