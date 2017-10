Via Filarete, alberi mai tagliati coprono i lampioni e la strada resta al buio

Le luci ci sono ma nessuno le vede, perché le chiome degli alberi sono talmente folte da coprire l'illuminazione. Via Filarete è al buio da settimane, specie nel tratto davanti alla chiesa di Santa Giulia. E la colpa, sembra evidente, è della scarsa manutenzione del verde.

Un residente posta le foto sulla pagina Facebook del comitato di quartiere Tor Pignattara e denuncia: "Il marciapiede è nella totale oscurità fin dalle prime ore della sera (erano le 19,30), in un tratto frequentatissimo da fanciulli. Che fare? Chi sollecitare?".

In teoria gli amministratori locali, che però non sembrano particolarmente reattivi sul tema. Non è infatti la prima volta che i membri del Cdq e abitanti della via sollecitano interventi sulle alberature della via. Nessuno interviene.

"All'assessore Pulcini (titolare all'Ambiente del municipio, ndr) è stata segnalata la situazione degli alberi di via Filarete davanti già da mesi" fa notare la signora Tiziana C. "La situazione è veramente grave anche perchè i marciapiedi sconnessi per colpa degli alberi non permettono la deambulazione nemmeno alle persone normali, figuriamoci passare con carrozzine di ogni genere o persone anziane".

Una storia antica quella del verde abbandonato, specie nelle sempre più martoriate periferie. A fine luglio l'amministrazione aveva annunciato un articolato piano di monitoraggio e manutenzione della alberature di alto fusto. Tre milioni e mezzo di euro, ottenuti attraverso una gara comunitaria. Soldi da investire per controllare lo stato di salute di pini, lecci, platani. Ottantamila piante, distribuite in tre municipi. Mostacciano, Colli Aniene, San Paolo. Insufficiente a coprire tutte le zone critiche della città.