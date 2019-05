Torpignattara, 'zozzone' bloccato da un cittadino: Raggi posta il video ma è di otto mesi fa

La sindaca Virginia Raggi pubblica l'ennesimo video contro gli 'zozzoni' che abbandonano rifiuti ingombrati nei pressi dei cassonetti. "Uno zozzone stava provando a buttare un materasso in pieno giorno davanti ai cassonetti in zona Tor Pignattara. Un romano onesto lo becca e si arrabbia con orgoglio di fronte a tanta inciviltà, invitandolo a riprendersi il materasso. Voglio ringraziarlo pubblicamente per il suo senso civico", scriveva il 4 maggio la sindaca su Facebook. Peccato che la scena, realmente accaduta, risale però al 24 settembre scorso ed è stata pubblicata sulla pagina Facebook del quotidiano locale Viavai.

Il video ritrae un cittadino che sta per lasciare un materasso matrimoniale vicino ai cassonetti della spazzatura, proprio sotto casa in via Torpignattara. Un "cittadino onesto", per usare le parole di Raggi, lo ferma e filmandolo, lo costringe a riportare l'oggetto ingombrante dentro casa, proprio a due passi dai cassonetti. "Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Pics supporto ambiente, un nucleo della polizia locale che ho voluto creare per combattere questi zozzoni, si sono appostati sono casa dell’incivile. Per diversi giorni, non è tornato a casa. Dopo vari appostamenti e ricerche lo zozzone è stato trovato e multato con una sanzione di 600 euro abbandono di rifiuti ingombranti", scrive Raggi. Non è chiaro se anche questo particolare risale a otto mesi fa.