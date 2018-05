Tor Pignattara piange Maurizio Benedetti: è morto il "sindaco" dei lavoratori Multiservizi

Dopo due mesi di ricovero all'ospedale Gemelli, il presidente del comitato Cittadini di Tor Pignattara non ce l'ha fatta. E' morto nella giornata di ieri. Maurizio Benedetti, 61 anni, da sempre abitante nel quartiere, conosciuto da tutti per le sue battaglie su decoro e sicurezza.

In prima linea per restituire vivibilità alle sue strade, lo potevi trovare armato di guanti e ramazza a ripulire i marciapiedi da foglie e rifiuti, o a fianco dei residenti di via Giovannoli, contro il cantiere "della vergogna" e i box invenduti, occupati e trasformati in moschee abusive. Ma non era attivo solo a livello territoriale.

I lavoratori della Multiservizi, da anni a rischio licenziamento, lo avevano ribattezzato "il sindaco". La loro battaglia era diventata la sua, e un giorno in aula Giulio Cesare gli operatori lo omaggiarono con una finta fascia tricolore. Su Facebook oggi lo ricordano così: "Il nostro sindaco Maurizio Benedetti ci ha lasciato oggi pomeriggio. Grazie per tutto l'aiuto e il supporto che ci hai dato".

I funerali si terranno domani, venerdì 18 maggio, a Tor Pignattara, nella chiesa di San Barnaba alle ore 11.