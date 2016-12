A Torpigna sbarca McDonald's: il fast food americano al posto del Cim

Nuovi arrivi a Torpignattara. In via Casilina, nei locali che furono del Cim, lo storico Centro Italiano Moda, ha inaugurato McDonald's. Il fast food, al civico 384, occupa 55 dipendenti e offre 125 posti a sedere in uno spazio di 480 metri quadrati totali.

Ampia l'offerta per i clienti: dal classico ristorante al McCafè per la colazione o per una pausa caffè dal lavoro, ai quattro chioschi digitali per ordinare direttamente dal tavolo e personalizzare le ricette. Resterà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24. E andrà a sostituire il Cim, centro commerciale dove le famiglie di Torpignattara hanno comprato per anni vestiario di ogni genere (foto a destra). Il cugino meno noto di Mas, i Magazzini allo Statuto di piazza Vittorio, all'Esquilino, che hanno attraversato quasi un secolo di storia italiana. Insomma, con la chiusura del Cim a Torpigna finisce un'era. Ma il quartiere come ha accolto l'arrivo del fast food a stelle e strisce?

LE REAZIONI - A giudicare dalle decine di commenti lasciati sulla pagina Facebook del Comitato di quartiere, i romani i dividono. Tra chi vi scorge un possibile elemento di rilancio (specie nelle ore notturne) in un quadro spesso critico in termini di legalità, pulizia, vivibilità della zona e chi invece avrebbe preferito qualcosa di più caratteristico. Come suggerisce Giovanni, "qualcosa che favorisce cultura e aggregazione sociale". Danilo invita i cittadini a "restare vigili", perché il fast food "avrà un impatto" sul quartiere. Ma c'è anche chi placa gli animi e riporta alla realtà. "Che 'impatto' dovrebbe avere? Dovremmo essere vigili sulla legalità, sul corretto smaltimento dei rifiuti, su problemi che già devastano il quartiere. E che ci sono e sono evidenti".