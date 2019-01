Tor Pignattara, la scuola Pisacane si allarga: dal prossimo anno apriranno anche le 'medie'

La scuola Pisacane si allarga. Dal prossimo anno all’istituto di via di Acqua Bullicante aprirà anche una sezione della ‘scuola media’. A darne notizia l’assessora alla Scuola del V municipio, Jessica Amadei: “Sono felice di comunicarvi che il 22 gennaio 2019 abbiamo ottenuto il parere positivo per l'attivazione della Scuola Secondaria di I° grado presso la Scuola Pisacane” ha scritto su Facebook.

La richiesta era stata avanzata nei mesi scorsi dal Consiglio d’Istituto ed era stata formalmente accolta dal municipio il 10 ottobre del 2018 con una delibera di giunta. “La delibera” spiega Amadei “ha poi ottenuto il parere positivo di Roma Capitale, Città Metropolitana e Regione Lazio che attraverso delibera di giunta del 22 gennaio 2019 ha concesso l'attivazione della sede”. Le lezioni partiranno con l’avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Le nuove classi verranno ospitate nei locali dell’ultimo piano “recentemente ristrutturati da Roma Capitale”.

È così che gli studenti della scuola elementare Pisacane, vero e proprio simbolo di inclusione, potranno continuare a frequentare l’istituto di Tor Pignattara anche alle ‘medie’. “Fino ad oggi” ha spiegato l’assessora a Romatoday “molti di loro erano costretti ad andare a Centocelle. È stato un bel lavoro di squadra, portato avanti tra insegnanti, dirigente scolastico e genitori del territorio".

"L’apertura di una nuova sezione è anche una risposta agli ultimi avvenimenti accaduti alla scuola dove è stato bruciato uno striscione con delle scritte in arabo" continua. "Non sappiamo se sia di natura dolosa o meno. Ma come istituzione abbiamo provveduto a segnalare alla polizia l’accaduto, compreso il commento su Facebook di un ex consigliere della Lega sotto al quale sono stati rilasciati altri commenti contro quegli striscioni. Ci siamo voluti esporre come municipio. Per noi è importante puntare su questo simbolo di integrazione scolastica e di inclusione”.